Vahit Kirişci: Hububatta sertifikalı tohum desteği iki katını da aştı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğinin iki katının da üzerine çıkacağını müjdeledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarılacağını duyurdu.

Başta buğday ve arpa olmak üzere sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıktı

Bakan Kirişci, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.