Vahit Kirişci: Kadın çiftçimize 10 milyar liralık destek sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 280 bin 643 kadın çiftçiye verilen desteği aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"nda, kadınları kırsalda daha da güçlendirmeyi hedeflenen politikaya ait detayları paylaştı.

Bakanı Kirişci, bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendiğini belirterek, "Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık." dedi.

"Türkiye'de çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranı yüzde 90 civarında"

Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, dünyada toplam tarım işletmelerinin yüzde 98'ini küçük ölçekli aile işletmelerinin oluşturduğunu ve bu işletmelerin sayısının 500 milyonu aştığını aktararak, Türkiye'de ise çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranının yüzde 90 civarında olduğunu vurguladı.

"5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendi"

Kirişci, özelikle kadınları destekleyeceklerine işaret ederek, Bakanlık olarak tüm kurumların destek programlarında kadınları ön planda tuttuklarını kaydetti.

Kadın ve genç çiftçilere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında, proje başvurularında ilave puan verdiklerine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık."





Tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimi yapıldı

Kirişci, kadın çiftçilerin, Bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendiğini belirterek, "Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçimize, 668 bin 474 poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilerimize prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verildi"

Kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunun altını çizen Kirişci, "Bakanlığımız tarafından 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında, son 19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir." dedi.

Kadınlara kooperatifçilik konusunda eğitim

Kirişci, Bakanlık bünyesinde, ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 140 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunduğuna dikkati çekerek, bugüne kadar 91 bin 952 kadın çiftçinin, kooperatifçilik konusunda eğitim aldığını söyledi.