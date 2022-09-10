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    Vahit Kirişci, Kapadokya'yı yerli balonla izledi

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bu kez yerli balonla uçarak, Nevşehir'in büyülü coğrafyasını gökyüzünden inceledi.
    • 10.09.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 09:53
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    Vahit Kirişci, Kapadokya'yı yerli balonla izledi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yoğun çalışmaları arasında yerli balon üretimine de katkı sunmak amacıyla Nevşehir'de faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına çıktı.

    Yerli balonla ilgili bilgi verildi

    Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Kirişci, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

    Vahit Kirişci, eşitli etkinliklerin turizme katkısına değindi

    AA'nın açıklamalarına göre, Kirişci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Bu bölgenin belki de en önemli yeri çeşitliliği bu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da gelen turistlerin, yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibarıyla da belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü festival (50. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali) mesela o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum."

    Vahit Kirişci, Kapadokya'yı yerli balonla izledi VİDEO

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #1

    "Balonlar istihdam sağlıyor"

    Bölgede aynı anda 156 balonun havalandığına dikkati çeken Bakan Kirişci, balonların birçok kişiye de iş imkanı sağladığını dile getirdi.

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #2

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #3

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #4

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #5

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #6

    Vahit Kirişci, Kapadokya yı yerli balonla izledi #7


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