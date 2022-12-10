Vahit Kirişci: Kasımda 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

TBMM Genel Kurulunda tarım ve gıda Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken yapılan faaliyetler de aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda, bu yıl kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptıklarını belirtti.

Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde konuşan Kirişci, iklim değişikliği, nüfus artışı, salgın hastalıklar ve jeopolitik risklerin, tarım ve gıdanın stratejik önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi.

Kirişci, bugüne kıyasla 2050'de yüzde 67 daha fazla tarımsal üretime, bu üretimi gerçekleştirebilmek için yüzde 65 daha fazla sulama suyuna ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

"Bütçeden tarıma ayrılan kaynak sadece nakit tarımsal destekler değil"

Vahit Kirişci, Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre verilen desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmaması gerektiğinin hükme bağlandığını ifade ederek, "Bütçeden tarıma ayrılan kaynak sadece nakit tarımsal destekler değildir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları, kredi sübvansiyonu, ihracat desteği, tarımsal sulama, toplulaştırma ve diğer yatırımlar gibi birçok kalemden tarıma kaynak sağlıyoruz. Türkiye, 2021-2023 döneminde çiftçilerimize gayrisafi yurt içi hasılaya göre tarıma ayrılan destek oranında her yıl yüzde 1'in üzerinde destek sağlamıştır." diye konuştu.

Vahit Kirişci bütçe görüşmelerinde VİDEO





"Tahıl Koridoru'ndan 13,3 milyon ton tahıl taşındı"

Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda arzına olumsuz etkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Kirişci, "Tahıl Koridoru'ndan 8 Aralık itibarıyla 13,3 milyon ton tahıl taşınmış, bunun yüzde 57,5'i Avrupa, yüzde 23,9'u Asya, yüzde 11,6'sı Afrika ve yüzde 6,8'i Orta Doğu ülkelerine ulaştırılmıştır. Maalesef, Ukrayna tahılının alıcılarının çoğu zengin ülkeler olmuştur. Biz de adaletli dağıtım için ülke olarak büyük bir gayret sergiliyoruz." diye konuştu.

"Orman varlığımızı artırdık"

Dünyadaki eğilimin aksine, orman varlığını artırdıklarını belirten Kirişci, etkin ağaçlandırma çalışmalarıyla erozyonla taşınan toprak miktarını azalttıklarını söyledi.

"Tarım sektörü, büyüdü"

Kirişci, tarım sektörünün, son 19 yılın 15'inde büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Tarımsal hasılamız 2002 yılında 25,1 milyar dolardan yüzde 78,1 artışla 2021 yılında 44,7 milyar dolara yükselmiştir. Tarımsal ihracatta, dikkate değer bir artış trendi içerisindeyiz. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002 yılında 3,8 milyar dolar iken, bu yıl sonu itibarıyla inşallah 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

"TMO fiyatları refüle etti"

Bu yıl buğday ve arpasını Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satan üreticilere, verilen diğer desteklere ilave olarak, ton başına buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira hububat alım primi ödediklerini anımsatan Kirişci, piyasaya yapılan un ve yem arzıyla, fiyatları regüle ettiklerini de söyledi.

"Hayvancılığı güçlendirip üretimi artırdık"

Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arıcılıkta yürütülen çalışmalarla hayvancılığı güçlendirip üretimi artırdıklarını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Islah çalışmalarımızla büyükbaşta verimliliği, küçükbaşta ise verimlilikle birlikte sayıyı artırmayı hedefliyoruz. 2002'den bugüne; hayvancılık desteklerinin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardık. Büyükbaşta 9,9 milyon hayvan sayımızı yüzde 81 artışla 17,9 milyon başa, Küçükbaşta 32 milyondan yüzde 83 artışla 58,5 milyon başa ulaşarak Avrupa'da birinci sıraya geldik. Kanatlı hayvan varlığımızı 251 milyondan yüzde 59 artışla 398 milyona, arılı kovan sayımızı 4,2 milyondan yüzde 107 artışla 8,7 milyona çıkarmış bulunuyoruz."





"Tarımsal destek bütçesini 22 katına çıkartıldı"



Tarımsal destek bütçesini 22 katına çıkararak 39,7 milyar liraya yükselttiklerini anlatan Kirişci, "Son 20 yılda, çiftçimize cari değerle 500 milyar liraya yakın tarımsal destek sağladık. Sadece bugün 362 bin 433 çiftçimize 1 milyar 318 bin lira destek ödemesi yaptık." diye konuştu.

1 milyon 200 bin gıda denetimi

Kirişci, güvenilir gıdaya erişimi, en temel insan haklarından birisi olarak gördüklerini dile getirerek, bu kapsamda tarladan sofraya bütün süreçleri titizlikle denetlediklerini bildirdi. Kirişçi yapılan denetlemelere dair, "Bu yıl kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık." bilgisini paylaştı.

"Tarım ve ormancılığın yüzyılı olacak"

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları söyledi:

"Ormanlarımızı yangınlardan ve kanun dışı müdahalelerden korumak için 126'sı akıllı olmak üzere toplam 776 kuleden 24 saat gözetliyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı olan İHA'larımızı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ve tek ülkeyiz. Bu yıl, 10'u gece görev yapabilen 55 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, 1350 arazöz, 692 iş makinası, 2 bin 270 ilk müdahale aracı ve en önemlisi, 26 bin personel ve 110 bin gönüllüyle yangınla cansiperane mücadele ettik. Ekibimize dahil ettiğimiz 8 bin mesai arkadaşımızla, daha da güçlendik. Bu yıl, ilk defa özel eğitim almış 462 personelden oluşan 'ORKUT' timleri kurarak yangınla mücadelede görevlendirdik. Yanan alanları ağaçlandırarak, yeniden ormanlaştırıyoruz."