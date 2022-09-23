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    Vahit Kirişci: Şeker pancarının alım fiyatı ton başına 1.400 lira oldu

    Tarım ve Ormancılık Bakanı Kirişci "Şeker pancarının alım fiyatını ton başına 1.400 lira olarak açıklıyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 14:11
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    Vahit Kirişci: Şeker pancarının alım fiyatı ton başına 1.400 lira oldu

    Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şeker pancarı alım fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1.400 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    "Üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi vereceğiz"

    Vahit Kirişci, paylaşımında "Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasını da yaptı.

    Vahit Kirişci: Şeker pancarının alım fiyatı ton başına 1.400 lira oldu #1

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