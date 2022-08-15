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- Vahit Kirişci: Su alanında 447 milyar lira yatırım yaptık
Vahit Kirişci: Su alanında 447 milyar lira yatırım yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak su alanında yapılan yatırım miktarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 12:01
- Güncelleme : 15.08.2022 - 12:06
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son 19 yılda su alanında 447 milyar lira yatırım yapılarak 9 bin 189 dev tesisin milletle buluşturulduğunu aktardı.
Kirişçi paylaşımını "Türkiye üretiyor" ve "Su vatandır" etiketi ile paylaştı.
"Susuz toprakları suyla buluşturmaya devam edeceğiz"
Bakan Kirişci paylaşımında "Son 19 yılda su alanında 447 milyar lira yatırım yaparak 9 bin 189 dev tesisi milletimizle buluşturduk. Susuz toprakları suyla buluşturmaya, ülkemizin ve milletimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." dedi.