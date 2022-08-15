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Vahit Kirişci: Su alanında 447 milyar lira yatırım yaptık

Vahit Kirişci: Su alanında 447 milyar lira yatırım yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak su alanında yapılan yatırım miktarını paylaştı.