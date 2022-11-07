Vahit Kirişci: Tahıl Koridoru'nun açık tutulması zorunluluk

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tahıl Koridoru'nun gıda arz güvenliliğinin sürdürülebilirliği açısından açık tutulmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nde, etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 50'ye yakınını turunçgilin oluşturduğunu ifade ederek, "Bu da turunçgil sektörünün bizim tarımsal üretimimizde ve ticaretimizde bir alt grup olmaktan öte başlı başına bir ana sektör olduğunun önemli göstergesidir." dedi.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Türkiye'nin, 2021'de sağladığı 44,7 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci sırada yer aldığını vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Türkiye, coğrafi konumu ve uygun iklim yapısıyla sahip olduğu 3 bin 649'u endemik 12 binden fazla bitki türünü barındıran nadir ülkelerden birisidir. Son 20 yılda ülkemiz bitkisel üretim miktarı yüzde 20 artmıştır. 2002'de 98 milyon ton olan üretim 2021 yılında 117,8 milyon tona ulaşmıştır. Bitkisel üretimimizin bu yıl geçen seneye göre yüzde 8 artış göstererek, tüm zamanların en yüksek, büyük üretimini yani 127 milyon tonla yeni bir rekoru kıracağını ümit ediyoruz.





"Türkiye dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri"

Dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye, güçlü tarımsal altyapısıyla her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamanın yanında 2021 yılı itibarıyla 25 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatıyla net ihracatçı durumundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve üretime yönelik teşviklerle çok sayıda tarım ürününde dünya liderliğimiz devam etmektedir."





"Gıda arz güvenliği önemili"

AA'nın haberine göre, iklim değişikliği, koronavirüs ve Ukrayna-Rusya savaşının, gıda arz güvenliğinin önemini bir kere daha gösterdiğine işaret eden Kirişci, bu nedenle Tahıl Koridoru anlaşmasının uluslararası dayanışma adına önemli olduğunu söyledi.

"Koridorun açık tutulması bir zorunluluk"

Kirişci, Türkiye'nin, savaşan tarafları ikna ederek aynı masada buluşturduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artan saldırılar nedeniyle 31 Ekim itibarıyla gemi trafiği kesintiye uğradığında da yine Sayın Cumhurbaşkanımız, lider diplomasisi yürüterek Tahıl Koridoru'nun işlemesini sağlamıştır. Türkiye olarak gıda arz güvenliği bakımından Tahıl Koridoru'nu çok önemsiyoruz. Her ne kadar bu koridordan büyük oranda Avrupa ülkeleri yararlansa da gıda arz güvenliliğinin sürdürülebilirliği açısından bu koridorun açık tutulması bir zorunluluktur.





Tahılın yüzde 13'ü Afrika ülkelerine gitti

Biz diyoruz ki bu koridoru açık tutalım ama bundan gıda sıkıntısı çeken, açlıkla boğuşan, az gelişmiş ülkeler daha çok yararlansın. Tahıl Koridoru'ndan 10 milyon tonun üzerinde tahıl ve diğer tarım, gıda ürünleri taşınmıştır. Bunun 6 milyon tonu yani yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine, yüzde 27'si Asya ülkelerine, yüzde 13'ü ise Afrika ülkelerine gitmiştir. En az gelişmiş ülkelere ulaşan oran ise sadece yüzde 5,9'dur. Bu adaletsizliğe dikkat çeken tek lider Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kasım ortasında Endonezya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde de konuyu yine gündeme getirecektir. Bizim mücadelemiz bir uluslararası barış ve dayanışma adına verilen mücadeledir."