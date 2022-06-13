Vahit Kirişci: Tarımı gıda güvenliği açısından milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini iletti.

Tarım giderek dünyada daha çok değer kazandı. Bu konuda aktif rol oynayan kesimlerle sık sık bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çevrim içi katıldığı 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, bu anlayışla, Türkiye'de AK Parti'nin 20 yıllık iktidarlığı döneminde tarımın geliştirilmesine büyük önem verdiklerini aktardı.

"Desteklerle Türkiye'de tarım konumu güçlendirildi"

Kirişci, yürüttükleri destekleme, geliştirme ve teşvik politikalarıyla önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade ederek, bugün tarımda gerek ihracat kapasitesiyle gerekse inovasyon çalışmalarıyla gerekse yurt içi ve yurt dışındaki girişimcilerle Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirdiklerini bildirdi.

"Türkiye, kendi kendime yetiyor"

Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeten ülke konumda bulunduğuna işaret eden Kirişci, 30'dan fazla üründe, dünyanın en çok üretim yapan ilk 5 ülkesi arasında olduğunu dile getirdi.

"205 ülkeye toplam 1.982 farklı tarım ürünü ihraç ediliyor"

Diğer taraftan tarım ürünleri ihracatında her yıl sağlanan artışlarla Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kirişci, 205 ülkeye toplam 1.982 farklı tarım ürünü ihraç edildiğini söyledi.

"Tarım ürünleri ihracatı yüzde 20 arttı"

Kirişci, 2021 yılındaki tarım ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, ülkenin tarımdaki net ihracatçı konumunun devam ettiğini kaydetti.

"Tarımı gıda güvenliği açısından milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz."

Bakan Kirişci, tarımı gıda güvenliği açısından bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gıda güvenliği küresel çerçevede sadece bugünü değil geleceğimizi de ilgilendirmekte. Bu açıdan, gıda güvenliği konusu son yıllarda dünya gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinin, artan göçlerin ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gıda güvenliğinin önemini artırdığını biliyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen tüm bu olumsuzlukların etkisi ile FAO Gıda Fiyatları Endeksi, mart ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 159,7 puana ulaştı. Gıda fiyatlarındaki bu küresel artış, önümüzdeki dönemde sadece gıda arzında değil, gıdaya erişilebilirlikte de ciddi bir soruna dönüşebilecektir. Bizler uyguladığımız tarım politikaları ve üreticilerimizin çabaları sayesinde gıda güvenliği konusunda dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sınav verdik. Hiçbir ürün ve gıdayla ilgili risk oluşturacak sorunlar yaşamadık. Muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklarımızı olabildiğince yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

"En büyük rolü çiftçilerin"

AA'nın haberine göre, tarımda ve gıda alanında sağladıkları başarıda, en büyük rolü çiftçilerin oynadığını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Onların üretme konusundaki çalışkanlığı, vefakar ve kararlı tutumları, bizim en büyük gücümüzdür. Biz de bu noktada çiftçilerimizin kıymetini bilmeyi görev addediyoruz. Eli öpülesi çiftçilerimizin emeğini koruyacak pek çok çalışmayı yaparak, her zaman yanlarında olmaya gayret etmekteyiz. Çiftçilerimizin alın ve akıl teri, bizim için en büyük, en saygın ve en kutsal değerdir. Bunun için, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu hassasiyetle, 16 yıl önce çiftçilerimizin emeğini koruyacak sistemi hayata geçirdik. Devlet destekli tarım sigortaları sistemi modeli TARSİM’i kurduk."