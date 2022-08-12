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    Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.
    • 12.08.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:31
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    Vahit Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

    Ekonomi politikası gereği üreticilere destekler yapılarak tarımın ve hayvancılığın artırılması planlanıyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal desteklerin ödenmesi ile ilgili çiftçi ve hayvan üreticilerinei sevindirecek bir açıklama yaparak, "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

    Desteğin dağılımı

    Bakan Kirişci'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre desteğin dağılımı şöyle:

    "Uzman eller proje desteği 16 milyon 363 bin 857 lira, hububat, bakliyat ve dane mısır desteği  9 milyon 590 bin 978 lira, et regülasyon desteği 5 milyon 310 bin lira ve anaç koyun keçi ilave göçer desteği de 1 milyon 387 bin 112 lira."

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