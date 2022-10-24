Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılarak, devreye geçen yeni uygulamalar ve çiftçilere yapılan destekler konusunda bilgi verdi.

İstanbul'da Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Destekler artırıldı

Bakan Kirişci yaptığı konuşmada, üreticilerin önemine, son dönemde devreye alınan yeni uygulamalara değinerek, tarımsal destekleme bütçesini 54 milyar liraya çıkartıldığını ve desteklerin genel anlamda artırıldığını vurguladı.

Kirişci konuşmasında, Türkiye'nin arabuluculuk ettiği Tahıl Koridoru konusuna değinerek, bu güne kadar yapılan geçişin rakamlarını verdi.

"Çiftçi Kayıt Sistemi, e-Devlet'e taşındı"

Bakan Kirişci, Türk çiftçilerinin zamanlarının kıymetli olduğundan yola çıkarak Çiftçi Kayıt Sistemi'nin e-Devlet'e taşındığını aktardı.

Tarım cepte uygulaması

Kirişci, tarım cepte uygulaması hakkında da bilgi vererek üreticilerin, böylelikle neyi, nerede, ne kadar üreteceğine karar vermiş bir Bakanlığın çalışmasına katılacağını bildirdi. Kirişçi'ye göre planlı üretim daha çok verim sağlayacak.

Kirişci'nin açıklamasında öne çıkanlar:

"Doğalgazla ilgili ülkemizde bir endişe yok ve çok şükür ki bugün hiç kimsenin aklına bu kış soğuktan donacağız şeklinde bir şey kimsenin aklına gelmiyor.

Çiftçilerimize yaptığımız temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Mazot desteklerini 2023'ün Mart ayının başında alınırdı. Çiftçiler bir zorluk çekmesin diye desteklemeleri 6 ay öne çektik.

Ziraat Bankası kartı ile sadece mazot ve gübre alması koşulu ile bir kart vereceğiz. Üreticilerimizin darda kalmamaları için sağlıklı bir uygulama oldu.

Bizim küçük aile işletmelerini destekleme sorumluluğumuz var.

Destek miktarlarını aktardık. Tarımsal destek toplamını güncelledik. Tarımsal destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkarttık.

Tarım Kanunu'nu çıkartıldı.

Modern ülkelerde kamu stratejiyi belirler, kuralları koyar denetimi yapmaz. Denetimin denetimini yapar. Önümüzdeki dönemde tarım müşavirliğini devreye sokacağız. Yetkilendirilmiş mühendisler sahada çalışacak."

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