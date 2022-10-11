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    Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

    Toplam 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı duyuruldu.
    • 11.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:38
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    Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

    Tarımda ve hayvancılıkta yapılan destekler, üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

    Toplam 425,1 milyon liralık destek hesaplarda

    AA'nın haberine göre, Bakanı Kirişci, Twitter hesabından 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

    Bakan Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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