Vahit Kirişçi: Türkiye kendisine lazım olan ürünü üretmeli

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulu ziyaretinde bulundu ve Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi-Tohum Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Gaziantep'te katıldığı Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi-Tohum Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni tarım uygulamaları hakkında bilgi vererek, "kent tarımı" kapsamında ekilecek ürünün konusuna ve şekline karar verilmesi noktasında düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Kirişçi, Türkiye'nin kendisine lazım olan ürünü üretmesi konusuna değinerek, susuz arazide su isteyen ürününün üretmemesi gerektiğini aktardı.

"Türkiye’nin üretimde kendisine lazım olan ürünlere yönelmesi gerek"

Kirişçi, Türkiye’nin üretimde kendisine lazım olan ürünlere yönelmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Kirişci, suyun az olduğu yerlerde suyu fazla isteyen ürünlerin ekildiğine dikkati çekti.

"Suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek gerekiyor"

Su kısıtlı denmesine rağmen suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirildiğini belirten Kirişci, Gaziantep'ten örnek vererek, “Su kısıtlı olan yerde mısır gibi çok suyu isteyen ürün üretiyoruz. Suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmek gerekiyor. Yer fıstığı yaygınlığından dolayı mercimek ithal ediyoruz. Türkiye kendisine lazım olanı üretmelidir." dedi.

"Hizmeti merkeze aldık"



Vahit Kirişci, "Biz rastlantı ile iktidar olmadık işimiz hizmet. Hizmeti merkeze aldık." diyerek yeni yapılacak sistemin sloganının "Suyu düştüğü yerde toplayacağı, insanı doğduğu yerde doyuracağız." olduğunu belirtti.

Destekler artırıldı

Kirişçi, Gaziantep'teki toplantıda üreticilere getirilen destekler, kredilerin ve yararlanma yaşının artırılmasını anlattı.

Bakan Kirişci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulda bulunan seralarda hasat yaptı, çalışanlarla sohbet ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

"2023 yılı tarımsal desteğini 54 milyar dolara çıkarttık"

Enflasyonla mücadele döneminde çiftçinin üretmesi için desteklendiğini ve Ziraat Bankası kanalı ile faizsiz kredi imkanı tanındığını kaydeden Bakan Kirişci, “25,8 milyar dolar olan 2022 yılı tarımsal desteklerini 2023 yılında şu anda 54 milyar dolara çıkarttık. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın peş peşe kararları yayınlandı. Bunlardan birisi desteklemelerle ilgiliydi. İkincisi Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize vereceği bir kartın üzerine normalde altı ay sonra ödenecek olan mazot ve gübre desteğinin bu karta yüklenmesiyle ilgili. Böylelikle bu kartın sadece mazot ve gübre alımında kullanılması sağlanmış oldu. Enflasyon var dünyada buna rağmen Ziraat Bankası 0 faizle kredi veriyoruz. Bu kredinin limiti 100 bin liraydı. Şimdi bu kredi 200 bin liraya yükseltildi. 200 bin liralık limitin 100 bin lirası sadece mazot ve gübre desteği olarak kullanılmasını sağlayacağız. Yeni uygulamayla ilk olarak bunu da gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

"Tarımda yeni poliçeleri devreye alacağız"

Bakan Kirişci, AK Parti döneminde çiftçilerin tarım kanuna kavuştuğunu ve haklarının yasal güvence altına alındığını söyledi. Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu ve 2023 yılında tarımda yeni poliçelerin üretileceğini söyleyen Kirişci, “Hukuk devleti mevzuatsız olmaz. Bu ülkede bir tarım kanunu yoktu. Burası bir tarım ülkesidir, tarım sigortası yoktu. 2006 yılında bu kanun yürürlüğe girdi 20 milyon poliçe kesildi. Önümüzdeki yıl yeni bir poliçe üretiyoruz. Geliri garanti eden bir poliçe düzenlenebilecek.” dedi.