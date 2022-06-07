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    Vahit Kirişci: Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaştık

    Bakan Vahit Kirişci, Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaşıldığını aktardı.
    • 07.06.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:32
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    Vahit Kirişci: Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaştık

    Ukrayna-Rusya savaşı, her iki ülkenin de tahıl deposu olmasından kaynaklı olarak dünyadaki gıda güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle Ukrayna, sağladığı tarım desteği ile Avrupa'nın "ekmek deposu" olarak hizmet ediyor. Ve savaş gerekçesiyle tahılın limanlardan çıkışını engelliyor.

    Türkiye'den hakemlik isteği

    Devam eden savaşta tahıla ulaşımında dünyanın, Türkiye'nin hakemlik statüsü ile devreye girmesi beklentisi var.

    "Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor"

    Bu anlamda Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyanın tahıla ihtiyacı olduğu için ürünlerin ülkenin dışına çıkartılması gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.

    "Ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar"

    Bakanı Kirişci, Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaşma yaptıklarını belirterek, "FOB’den bize yüzde 25 daha aşağıya verme konusunda mutabakatımız var. Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaştık. Güvenlik ve ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor." açıklamasını yaptı.

    Vahit Kirişci: Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaştık #1

    "İki ülke arasında köprü olmaya çalışıyoruz"

    Bakan Kirişci, şöyle devam etti: “Türkiye olarak biz Ukrayna’ya, ‘bu ürünleri dışarı çıkarabilirsiniz, koridor açıldığında Rusya size saldırmayacak’ diyoruz. Ukrayna şu anda ihraç edebileceği limanlarda kendini mayınlarla koruyor. Bu mayınların temizlenmesi halinde ‘Rusya bana saldırabilir’ diyor. Biz de Rusya’ya ‘Bu ürünler çıkana kadar saldırmayın. Siz de sözünüzde durun. Ukrayna bu ürünü çıkarsın. Çünkü dünyanın bu ticarete ihtiyacı var’ diyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasında köprü olmaya çalışıyoruz.”

    Tahıl koridoru için gözler dörtlü zirveye çevrilmişti

    Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak 4’lü toplantıya çevrildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’in yer alacağı toplantının bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.


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