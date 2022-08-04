Vahit Kirişci: Yanan ormanlar turizme açılacak yorumları doğru değil

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yanan ormanların sonradan turizme açılması konusunun doğru olmadığını ve hiçbir şekilde tarım dahil farklı bir amaçla kullanılamayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kirişci'ye, "Tahıl sevkiyatı anlaşması piyasalara nasıl yansıyacak? Orman yangınlarıyla mücadelede ne tür tedbirler alındı? Tarımsal üretimde nasıl bir strateji izleniyor?" soruları yöneltildi.

Kirişci, kendisine yöneltilen "Yanan orman alanlarının imar alanlarına açılacağı iddiaları çokça gündeme getiriliyor. Bu alanlardan ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrenebilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Bakan Kirişci soruları yanıtları

"Orman yangınlarında yanan alanlarda tarım dahi hiçbir şey yapılamaz"

"Kanunlara göre tarım da dahil bu alanların başka amaçlar için kullanılması mümkün değil. Anayasada açık kanun var. Alanlar kendi haline bırakıldığında oranın yeniden hayat bulduğunu görüyorsunuz. Eğer alanların böyle bir vasfı kalmadıysa fidan dikiyoruz. 'Orman yangını sonrası turizme açıldı' şeklinde bir yorum kesinlikle doğru değildir."





Anayasa'nın 169'uncu maddesi açık



Bakan Kirişci, Anayasa'nın 169'uncu maddesinin A bendinde geçen "Ormanların korunması ve Geliştirilmesi"ne vurgu yaptı.

"Yanan ormanların yerinde sadece yeni orman yetiştirilir"

Anayasa'da yer alan 169'uncu "Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi" maddesi şöyle:

"Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

"Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez"



Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

"Hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez"



Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

"Orman sınırlarında daraltma yapılamaz"



Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin verdiği cevaplarda öne çıkanlar:

(Yangın söndürme uçağı) Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz.

Tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle, ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük rahatlama oldu. Bu, şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatlarında, bugün artık 350-355 doları konuşur hale geldik. Bugün yaklaşık 8-8,5 milyon tonluk kapasitemiz var. Türkiye bu yılki rekolteyle kendi ihtiyaçları açısından kendine yetecek durumda.Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz.



Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz.

Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız.

Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz.





"Yangınla mücadeledeki araç sayısı artırıldı"

Orman yangınlarında dünyada 'bırakın yansın' deniyor. Biz ağaca hassas bir milletiz, biz bırakın havadan yansın diyemiyoruz. Havadan müdahale diyorlar ancak bizde kara müdahalesi önemlidir. Peki bunlara ne yaptık, 3 uçağın sayısını 20 ye çıkardık. 39 helikopter sayısını 55'de çıkardık. Bunlar gece görev yapan helikopterler. Mesela İHA sayımızı 4'den 8'e çıkardık. 21 bin mücedele veren ekibimiz var.

(Orman yangınları) Toplamına baktığınızda yüzde 90 insandan kaynaklanan yangınlar olduğunu söyleyebiliriz.

2022 yılının 7 ayında 1.100 civarında yangın oldu. Zihinde kalan gün sayısı uzadığı ve daha geniş alanı kapladığı için Datça, Marmaris ve Datça'daki yangın akıllarda kaldı. Yangınlar kaçınılmaz. Millet olarak bu konuda daha özenli davranmalıyız. Bu yıl valiliklerimiz aracılığıyla bu alanlara yasaklar getirildi. Yangınlar olmaya devam edecektir. Orman yangınları kaçınılmaz. Süratle buralarda doğal yenileme alanlarına terkediyoruz ya da fidan ekiyoruz.

Şu anda hem kiralık hem de sahibi olduğumuz uçaklar var. THK'nın uçakları tartışıldı. Eğer bu uçaklar yenilenebiliyorsa alalım dedik. İkisi yenilendi aldık kullanıyoruz. Diğerleri de yenileniyor, bekliyoruz. Satınalma ile ilgili de ertesi gün size teslimat yapılamıyor. Alacaklarımız var. 2030 yılına takvimlendirdiler. Aslı olan kara gücümüzdür. Şu andaki filomuz kendimize yetecek durumda. Azerbeycan gibi ülkelerden uluslararası dayanışma yaptığımız destekler de alıyoruz.

Yeminli ve müşavir statüsünde ziraat mühendisleri, veteriner uygulaması geliyor."

