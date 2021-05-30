Vaka sayısı inince, turist hedefi yeniden 30 milyona çıktı

Türkiye'de 17 günlük kapanmanın olumlu sonuçlarının başlandığı süreçte yaşanan gelişmeler, turizmcilerin umutlarını arttırdı.

Vaka sayılarının 5 bine yaklaşmasıyla, geçtiğimiz aylarda Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un açıkladığı 30 milyon turist hedefini yakalamak için turizm deneyimleri hız kazandı.

1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK NORMALLEŞME ADIMLARI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Haziran'da normalleşmeyi işaret etmesi, turizmcileri de heyecanlandırdı. Normalleşme ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırlamayı tanıtmak için, “Yeni normal hazırlıklarını” tamamladı.

TURİZMDE REZERVASYON HAREKETLİLİĞİ

Turizm acenteleri ise rezervasyon taleplerine karşı yoğun mesai harcıyor. sektör temsilcilerinden Becer, “11 yıldır turizm sektöründe hizmet veriyoruz. Şirket gibi bizler de umutsuzluğa kapıldık ama gelen rezervasyon talepleri, yeniden yüzümüzü güldürdü. Bu sezon sektör olarak rekor kıracağız. Özellikle iç pazarda büyük hareket sağlayacağı.” diye konuştu.

"AĞUSTOS'A KADAR RUS TURİST YERİNE YERLİ TURİSTLERİ GÖRECEĞİZ"

Rusya'nın uçuş yasaklarını uzatmasıyla birlikte, Ağustos ayına kadar Rus turistin yerine yerli turist göreceklerini kaydeden Becer, “1 Haziran'dan sonra Ege ve Akdeniz bağlantıya göç başlayacağını söyleyebilirim. Aşılanmanın hızlanması ile birlikte yine Avrupa'dan yoğun talep göreceğimize inanıyorum. Bu sezon mart ayı yerine Haziran'da başlasa da, pandemi döneminin acısı çıkacak.” diye konuştu.