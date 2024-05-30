Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı yapacak Mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yer aldı.

AA

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.

Başvurular 9 Haziran'a kadar

Başvurular, e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Başvuru koşuları:

İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)