Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yardım tırları Balkanlara doğru yolu çıktı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Balkan ülkelerine gönderdiği 15 tır, 15 bin kuru gıda kolisinden oluşan ramazan yardımı taşıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2014'ten bu yana ecdat vakıflarının hayır şartları amacıyla yapılan yardımlar bu ramazanda da devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan 15 bin kuru gıda kolisi Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve bu yıl ilk kez talepte bulunan Karadağ'a 15 tırla yola çıktı.

KOLİLERE HURMA VE KURU ÜZÜM EKLENDİ

İşlemleri tamamlanan tırlar Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanlarınca Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı. Kolilerde temel gıdaların yanı sıra hurma ve kuru üzüm de yer alıyor.

KOLİLERİN DAĞITIMI 4 KURUMUN SORUMLULUĞUNDA

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesinin organize ettiği çalışmada, kuru gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı Genel Müdürlük adına, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü, Kosova İslam Birliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği, Karadağ İslam Birliğince gerçekleştirilecek.