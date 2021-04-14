Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde korunacak

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, gidebilecek noktalarda gözetilerek nesli koruma altına alınacak.

Korumaya alınan inci kefali için av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde sıkı önlemler alındı.

15 BİN KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü başlıyor.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince alınacak önlemler belirlendi.

YASAK 3 AY SÜRECEK

Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile yol güzergahları sürekli gözetim altında tutulacak.

"BALIĞIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kentteki ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek av yasağı sürecinde alınacak tedbirleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Van Gölü'ne dökülen akarsularda kaçak avlanmanın önüne geçmek için sıkı önlemler alınacağını anlatan Akkuş, "Her yıl olduğu gibi yine jandarma ekipleri akarsu ağızlarında nöbet tutacak. Bizim için en kritik alanlar Erciş Körfezi'nde bulunan Zilan Çayı, Deliçay ve Bendimahi Çayı'dır. Güvenlik güçleri burada 24 saat koruma ve kontrol çalışması yürütecek. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl Bitlis yolunda kaçak balıkları taşımak isteyen avcılara karşı gezici birlikler ek önlemler alacak." dedi.

"İNCİ KEFALLERİNİN HEM BOYU UZADI HEM DE POPÜLASYONU ARTTI"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise suyun tersine yüzen inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, YYÜ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından önlemlerin alındığını aktardı.

Bölgede 15 bin kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını vurgulayan Görentaş, yapılan çalışmalarla kaçak avcılıkta önemli bir noktaya gelindiğini belirtti.

Vatandaşların da bilinçlenmesiyle inci kefallerinin hem boyunun uzadığını hem de popülasyonunun arttığını söyleyen Görentaş, "Van Gölü'nde yaptığımız stok tespit çalışmalarımız bu yıl içerisinde sonuçlanacak. Yılda yaklaşık 10 bin ton inci kefali avlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız ödenekle 12 araç kiraladık. Kiralanan araçları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, jandarma ve emniyet ekiplerine dağıtıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz ve ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada olacak. Alınacak ihbarlara anında müdahale edilecek. Bu şekilde kaçak avlanmanın önüne geçeğiz." dedi.