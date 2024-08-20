Van Gölü’nün inci kefalinin konservesi yapıldı Van Gölü'nde tersine göç yaptığı yaşam mücadelesini takip ettiğimiz inci kefallerinin yasak avcılığının önüne geçildi. Üretimi artan balıkların şimdi de konservesinin yapımına başlandı.

İHA

Tersine göçüyle ünlü olan Van'ın inci kefalleri şimdi de konserve yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Van Gölü’nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefali balığının konservesi, hafta sonu itibarıyla ulusal marketlerde satışa sunuluyor.

Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin markalaşması için verilen mücadelenin ilk meyveleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve güvenlik güçleri eliyle popülasyonu korunan ve nesli tükenmekten kurtarılan inci kefali balığının konservesi yapıldı.

BALIĞIN KONSERVE YAPILMASINA AR-GE ÇALIŞMASI SONUNDA KARAR VERİLDİ

İlk etapta 50 ton balık, soğuk hava tertibatlı araç ile Çanakkale’ye gönderildi ve balığın yapılan Ar-Ge çalışması sonucu konserve yapılmasına karar verildi.

15 BİN AİLENİN GEÇİM KAPISI

Yıllık üretimi 7-10 bin ton olan ve yaklaşık 15 bin ailenin geçimini sağladığı inci kefali balığının konserve olarak satışa sunulmasının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

Van balığının tanınması, değer kazanması, balıkçılıkla uğraşanların refah seviyesinin artırılması amacıyla konserve yapılarak ulusal marketlerde satışa sunulması önemlidir. İnşallah inci kefali balığı, hafta sonu itibarıyla ulusal marketlerde satışa sunulacaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)