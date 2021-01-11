Van, tekstil sektörü ile istihdamını güçlendiriyor

Van’ın tekstil üssü ilan edilmesinin ardından kente ilgi her geçen gün artıyor, yapılan yatırımlar devam ediyor.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bu kapsamda 4 ay önce Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetlerine başlayan Tuşba Tekstil’de yaklaşık 170 kişinin istihdamının sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Aslan, bu yatırımların 2021 yılı içerisinde devam edeceğini söyledi.

“VAN OSB’DE YENİ ETAPLAR, YENİ İŞ VE ÜRETİM ALANLARI AÇILACAK”

OSB olarak Van’ın kalkınması, ülkenin büyümesi ve özellikle ihracat alanında daha güçlü olması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Aslan, “Şu anda ciddi bir aktivitenin içinde işlerini yürüten Van OSB’de yeni etaplar, yeni iş ve üretim alanları açmayı düşünüyoruz.” dedi.

“TEKSTİLDE DE İLİMİZE CİDDİ BİR İLGİ VAR”

Son günlerde tekstil sektörünün Van’a olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Aslan, “Biz tekstil ile beraber diğer üretimlerimizi, diğer yatırım alanlarımızı güçlü tutmak durumundayız. Eğer öncelikli olarak kalkınmada süreklilik istiyorsak ve istihdam rakamlarımızı arttırmak istiyorsak, bütün iş kollarında büyümeyi stratejik plan dahilinde kendimize hedef koymalıyız. Biz karma organize sanayi bölgesiyiz. Her sektörde, her iş kollarında çalışmalarımız var. Bizim üretimlerimiz, hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizden biri de tekstildir. Tekstilde de ilimize ciddi bir alaka, ciddi bir ilgi var. Çünkü ilimiz son derece buna müsait. Hem insan sermayesi, hem de devletin ilimize sunmuş olduğu ayrıcalıklar ve teşvikler burayı cazibe merkezi haline getiriyor.” ifadelerini kullandı.

“TEKSTİLE YÖNELİK YAKLAŞIK 5 BİN DOLAYINDA BİR İSTİHDAM VAR”

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tekstil bölgesinin 60 hektarlık alanının altyapını tamamladık. Artık süreç oraya yatırımcı ve üretici almaktı. O süreç de başladı, protokoller yapıldı. Şu anda ülkemizdeki çok ciddi firmalardan bölgeye talep var. İnşallah bahar ayları ile beraber o insanlarımız gelecekler, orada üretim tesislerini kuracaklar ve istihdama başlayacaklar. Şu an OSB ve diğer tekstil alanlarımızda sadece tekstile yönelik yaklaşık 5 bin dolayında bir istihdam var. İnşallah OSB’deki o etabın tamamlanmasıyla oradaki üretimin başlamasıyla beraber biz artık sadece tekstil alanındaki istihdamı 15-20 bin olarak konuşacağız.”