Euro
15.50
-0.05%
Dolar
13.90
0.06%
Altın
869.04
0.01%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
613.057
3.27%
BTXN Coin
37.10
1.22%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C
    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor

    Gevaş ilçesinde 3 bin metre yükseklikte kurulan rüzgar enerjisi santraliyle (RES) 50 bin haneye yetecek enerji üretimi sağlanıyor.
    • AA
    • 02.03.2022 - 01:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    "Güneş şehri" anlamına gelen "Tuşba" adıyla yıllarca Urartu Krallığı'na başkentlik yapan Van, güneş enerjisinin ardından rüzgar enerjisi üretimiyle de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı illerden biri haline geldi.

    14 RÜZGAR TÜRBİNİ KURULDU

    Yüksek dağların arasındaki derin vadileriyle rüzgardan enerjinin üretilebileceği en verimli şehirler arasında gösterilen Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES kuruldu.

    Üç yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lisansın verilmesiyle FİBA Holding tarafından Gevaş ilçesindeki Kuskunkıran Geçidi'nde kurulan santralde geçen yıl enerji üretimine başlandı.

    Van'da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor - VİDEO

    EN YÜKSEK TÜRBİN 3 BİN METREDE

    Santralin İşletme Müdürü Rıza Sarısaç, proje kapsamına tüm türbinlerin kurulduğunu ve santralin devreye alındığını söyledi.

    Projenin hayata geçirildiği bölgenin rüzgar enerjisi üretimi için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten Sarısaç, "Buranın tercih edilmesinin sebeplerinden biri rakım olarak yüksek olması. En yüksek tribünümüz 3 bin rakımda. Burası Türkiye'nin en doğusunda ve ülkenin en yüksek rakımındaki enerji santralidir. Rüzgar konusunda çok verimli bir bölge. Yüksek bir noktada yer alması rüzgarı daha iyi almasını sağlıyor. Bu da enerji üretimine iyi katkı sağlıyor." diye konuştu.

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #1

    SON TEKNOLOJİLİ SANTRALDE 23 KİŞİ ÇALIŞIYOR

    Sarısaç, santralde 23 kişinin istihdam edildiğini dile getirerek, "Yüksekte olduğumuz için kar yağışı çok oluyor. Tipi sürekli yollarımızı kapatıyor. Özel bir iş makinesiyle sahaya çıkıyoruz. 50 megavat gücü var. Uygun rüzgarda 50 bin haneye yetecek kadar anlık elektrik üretebiliyoruz. Santralimiz bu bölgede ilk. Son teknoloji kullanıldı. Meydana gelen arızaya anında müdahale edilebilir özelliği var." ifadelerini kullandı.

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #2

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #3

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #4

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #5

    Van da 3 bin metrede kurulan rüzgar türbinleri, 50 bin hanenin elektriğini üretiyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Odessa halkı, sahilde barikat kurdu
    Dünya

    Odessa halkı, sahilde barikat kurdu

    TÜİK 2022 şubat enflasyonu açıklandı mı
    Ekonomi

    TÜİK 2022 şubat enflasyonu açıklandı mı

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Görüş Bildir