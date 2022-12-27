Van’da 3,5 liradan satılan ekmek 4 liraya çıktı

Van’da 3,5 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere 20 kaleme gelen zamlar nedeniyle 4 liraya yükseldi.

Türkiye genelinde ekmek fiyatı 4 ila 5 lira arasında değişiyor.

Fırınlar ekmek fiyatlarını maliyet artışı gerekçesiyle artırmaya devam ediyor.

Van’da da ekmek fiyatına zam geldi ve 3,5 liradan satılan 210 gram somun ile 200 gram pide ekmeği 4 fiyatı lira oldu.

"Şu ana kadar Türkiye’nin en ucuz ekmeğini Van esnafı sattı"

İHA'nın haberine göre, Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, şu ana kadar Türkiye’nin en ucuz ekmeğini Van esnafının sattığını ifade ederek, “Çoğu illerde aylardır 200 ve 210 gram ekmek 4 liraya, bazı illerde ise 5 liraya satılmaktadır. Geriye kalan iller ise 5 lira için talepte bulunmuştur.

Elektrik, doğalgaz faturaları esnafın belini büktü

Gelen elektrik, doğalgaz faturaları esnafımızın belini bükmüştür. Bunun yanında kiraların yükselmesi, asgari ücretin 8 bin 500 lira olması, 120 lira olan mayanın 370 lira olması ve ekmek üretimindeki 20’ye yakın gider kaleminin her gün artması ekmek maliyetini artırmaktadır.





Fedakarlık yapacak güç kalmadı

Van esnafının daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır. Bu fiyat talebinde bulunulurken her zaman olduğu gibi yine vatandaşımızı düşünerek bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede bugün itibarıyla 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 4 lira olmuştur.” dedi.