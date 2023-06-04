Van'da 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlandı "Kahvaltı" denince akla gelen Van, Dünya Kahvaltı Günü'nü kutlamak için etkinlik düzenledi.

AA

Türkiye'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki artık akşam yemekleri eskisi kadar popüler değil.

Ülkemizde kahvaltı kültürü giderek artıyor.

Şimdi buluşmalar, sosyal etkinlikler kahvaltılarda gerçekleştiriliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde de vatandaşlar "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında sofralarını Van Gölü sahiline kurup kahvaltı yaptı.

Van Kalesi önündeki alanda etkinlik yaptı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Kalesi önündeki alanda bir etkinlik düzenlendi.

Otlu peynir, murtuğa, kavut...

murtuğa

Düzenlenen etkinliğe katılanlar, otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, kaymak ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

"Van'ın da sınırlarını aştı artık"

020'den bu yana haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlatan Takva, şunları söyledi: