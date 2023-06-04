Van'da 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlandı

Türkiye'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki artık akşam yemekleri eskisi kadar popüler değil.
Ülkemizde kahvaltı kültürü giderek artıyor.
Şimdi buluşmalar, sosyal etkinlikler kahvaltılarda gerçekleştiriliyor.
Van'ın Erciş ilçesinde de vatandaşlar "Dünya Kahvaltı Günü" kapsamında sofralarını Van Gölü sahiline kurup kahvaltı yaptı.
Van Kalesi önündeki alanda etkinlik yaptı
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından Van Kalesi önündeki alanda bir etkinlik düzenlendi.
Otlu peynir, murtuğa, kavut...
murtuğa
Düzenlenen etkinliğe katılanlar, otlu peynir, murtuğa, kavut, kavurmalı yumurta, cacık, kaymak ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.
"Van'ın da sınırlarını aştı artık"
020'den bu yana haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlatan Takva, şunları söyledi:
Son üç yıldır ilimizin önemli dinamikleri olan Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu işi daha kurumsal, daha destekleyici, daha etkin hayata geçirmek için yoğun bir çaba harcıyor.