Van'da İranlı turist heyecanı

Geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden açılması, bölgede sevinçle karşılandı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs itibarıyla yaya ve araç trafiğine açıldı.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor.

İran tarafından kaynaklı test sıkıntılarından dolayı hala yoğun turist girişleri yapılmazken, bu sıkıntının bu hafta çözülmesiyle yoğun turist girişi olacağı belirtiliyor.

"İRANLI TURİSTLERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Van Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran tarafından yaşanan sıkıntıdan dolayı sınır kapısında hala yoğun turist girişinin olmadığını söyledi.

Özgökçe, 17 Mayıs itibarıyla Kapıköp Gümrük Kapısı'nın açıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, İran'dan gelen misafirlere 72 saat önceden alınan PCR testleri ile geçişlerine izin vermeye başladı. Fakat İran İslam Devleti'nden şu ana kadar net bir bilgi alamadık. Yaptığımız görüşmelerde İran'ın tamamıyla gümrük kapısını açacak, ülkemize yoğunlukta misafirin geleceğini düşünüyoruz. Bu 14 aylık süreçte ciddi anlamda turizm kaybımız, ekonomik cari açığımız oldu. İran'dan gelen misafirler, ülkemize gerçekten ciddi anlamda döviz bırakıyorlar. Sektördeki arkadaşlarımızla daha önce İranlı misafirlerle çalışmamız oldu. Kişi başı 3 günlük konaklamada 1000 dolar civarında para harcıyorlar. Yani 3 kişilik ailenin geldiğini hesap edersek, ülkemizde kaldıkları süre içinde 3 bin dolar civarında para harcıyor. 2019'da İran'dan ülkemize 1 milyon 600 İranlı turist geldi. Bunu da hesapladığımız zaman ekonomik olarak çok büyük rakamlara tekabül ediyor. 2020 yılı içinde ülkemize 72 bin kişi giriş yapmış. Bunlar da ülkemizde çalışma, oturma izni olanlar ve öğrenciler. Kapıköy Gümrü Kapısında normal günlerde ortalama 1000 ile 2 bin arasında turist giriş yapıyordu. Ama nevruz bayramına ya da resmi tatillerde 120-130 bin civarında İran'dan gelen misafirlerimiz oluyordu. Bu yoğunlukları Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar görmeye başlayacağız. Çünkü İran'daki dostlarımızla da sık sık görüşüyoruz. Onlar da gerçekten bizleri özlediler. Biz de onları dört gözle bekliyoruz."

"HEDEF 2 MİLYON TURİSTİ GETİREBİLMEK"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısının 14 ay sonra yaya ve araç trafiğine açıldığını belirterek, "Esnafımız son 3 yıldır bütün ticaretine İranlı turistler üzerine şekillendirdi. Pandemiden dolayı kapı, kapanınca çok zor durumda kaldı. Gümrük Kapılarımızın 14 ay sonra açılması haberini duyunca hem turizmciler, hem de esnafımız bayram yaşamış oldu. Tabi bu bayram sevinci biraz kısa sürdü. Türkiye tarafından gümrük kapılarımız açıldı. Ama İran tarafı hala açmadı. İnşallah İran tarafı ile da büyüklerimiz girişimlerde bulunur, gümrük kapılarımız açılır ve ikinci sevinci yaşayıp, çifte bayram yaşamış oluruz. Bunun çok faydası olacağını inanıyorum. Dernek olarak en büyük amacımız, bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirmek. Hedefimiz, bu yıl 2 milyon turisti ilimize getirebilmek. 2 milyon turisti getirdiğimiz zaman çok büyük bir istihdam sağlayacaktır, gençlerimiz iş sahibi olacaktır. Bu da bizim en büyük sosyal sorumluluk projemiz olacaktır" diye konuştu.

"RUS TURİSTLERİ BÖLGEYE ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İranlı turistin dışında Rusya'dan da bölgeye turist çekmek için çalışma yürüttüklerini anlatan Yüksel, "Turizmde tek çeşitli olmamak gerekir. Öncelikle İran'ın Van'a yakınlığı nedeniyle buradaki turistler kolay şekilde geliyor. İran'da da çeşitli toplantılarımız ve info turları düzenlemeyi planlıyoruz. Ama bunun yanında da çeşitlilik yapmamız gerekir. Sadece İran’la olmuyor. Rusya ve Ukrayna üzerinde de çalışmalarımız var. İnşallah oralara da info turları yapacağız. Yanı başımızda Irak ve Azerbaycan var. Buralardan da turist getirerek, inşallah hedefimiz olan 2 milyon turiste ulaşmayı düşünüyoruz. 14 ayda kentimizde 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp yaşandı. Esnaf ve turizmcilerimiz çok zor durumda. Bu kayıp direk esnaf ve turizmcilere yansıdı. İnşallah kapı açıldığı zaman 14 ayın birikmişliği ile İranlı misafirlerimiz tatile gidemediler.Bu tatillerini Van'da değerlendirecekler. Geldikleri zaman biz eskiye göre 2 katı fazla turist alacağımıza inanıyoruz. İranlı turistlerin yoğun girişi olduğu zaman biz çifte bayram yaşayacağız. İnşallah onları yöremizin misafirperverliği ile çok güzel şekilde karşılayacağız. Bütün STK'ların bizi desteklenmelerini istiyorum. Turiste hizmet eden herkes bize üye olabilir" dedi.

Otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç da, 1,5 yıldır otelciler olarak büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Yüzde 5 ile 10 civarında bir doluluk oranımız vardı. Kapıköy'ün açılması bizi sevindirdi. Sadece İran tarafındaki sıkıntı çözülemedi. Umarım o da en kısa sürede çözülür ve turistler ilimize giriş yapar" dedi.













