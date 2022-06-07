Van'da kaçak inci kefali avlayanlara ceza yağdı

Van'da üremek için yumurtalarını bırakmak adına tersine göç eden inci kefali, martılara yem olmamak için ölüm-kalım savaşı verirken bir de kaçak avcıların hedefi oluyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve ilin ekonomisine, canlı çeşidine hizmet eden inci kefalini kaçak avlayanlar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

120 kişiye 350 bin lira ceza

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ile emniyet ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. Kaçak avın önüne geçmek için büyük çaba harcanan, devriye gezilen ve sık sık denetim yapılan bölgede yine kaçak ava rastlandı ve 120 kişiye 350 bin lira daha ceza kesildi. Balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak avlanılan 70 kilogramı canlı, 85 kilogram balık ve 2 ağ ele geçirdi.

Av yasağı 15 Nisan'da başladı

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapanların önüne geçilemiyor.

Van'da inci kefalinin kaçak avına ceza yağdı

Yörede 15 bin insan inci kefalinden geçiniyor

AA'nın haberine göre, göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor.

Avcılık yapana 2 bin 525 lira, naklini ya da satışını yapana 7 bin 429 lira para cezası

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, vatandaşların üreme dönemindeki balıkları avlamamaları konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, "Jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimiz görevlerini yerine getiriyor. 15 Nisan'dan bu yana yaptığımız denetimler sonucu 120 kişiye 350 bin lira idari para cezası uyguladık. Kaçak avlanılan yaklaşık 20 tonu canlı inci kefali, 50 ton balık ve 100 av aracına el konuldu. Kaçak balık avcılığı yapana 2 bin 525 lira, naklini ya da satışını yapıyorsa 7 bin 429 lira para cezası uygulanıyor." yorumunda bulundu.