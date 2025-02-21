Van’da Ramazan pidesi 20 TL’den satılacak

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası, 310 gram Ramazan pidesinini fiyatını 20 TL olarak açıkladı.
Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık, yeni pide fiyatlarını şöyle aktardı:
Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28 ile yüzde 35 olurken, Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25’te tuttuk.
"FIRINCILARA GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak, Ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
"310 GRAM RAMAZAN PİDESİ 20 TL"
Çoğu ilde 250 gram Ramazan pidesi 20 TL iken, Van ilimizde 310 gram Ramazan pidesi 20 TL’ye satılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim.
FEDERASYONUN AÇIKLADIĞI FİYAT
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Başkan Balcı ayrıca 370 gram pidenin fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Vanda ise 310 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 TL oldu.
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