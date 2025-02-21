Van’da Ramazan pidesi 20 TL’den satılacak

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası, 310 gram Ramazan pidesinini fiyatını 20 TL olarak açıkladı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık, yeni pide fiyatlarını şöyle aktardı:

Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28 ile yüzde 35 olurken, Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25’te tuttuk.