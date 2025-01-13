Van’da soğuk hava aktarlara ilgiyi artırdı

DHA

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte aktarlara yoğun talep oluştu.

Van’da ise sertleşen soğuk havaların etkisiyle vatandaşlar, bağışıklıklarını güçlendirmek istiyor.

Vanlılar hastalıklara karşı korunmak için aktarlardaki doğal ürünlere yöneliyor.

Vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele etmek için özellikle ıhlamur, zencefil, adaçayı ve kuşburnu gibi bitkilere yöneliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI OLAN AKTARA KOŞUYOR

Hakan Ertaş isimli aktar, soğuk havalarda yoğunluklarının arttığını belirtti. Genelde soğuk algınlığı geçirenlerin kendilerine geldiklerini ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

Genelde soğuk algınlığı geçirenler bize geliyor. Biz de müşterilerimize, bitkisel ürünleri hasta olmadan önce kullanmalarını öneriyoruz. Önceden kullanıldığında hastalıklar daha hafif atlatılabilir. Ancak genellikle insanlar hasta olduktan sonra geliyorlar. O yüzden hastaneye gitmeden önce bize uğramalarını tavsiye ediyoruz.

"DOĞAL ÜRÜNLERİ BİLİNÇLİ VE ÖLÇÜLÜ TÜKETİN"

Aktarlar ve uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor ve doğal ürünlerin bilinçli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.