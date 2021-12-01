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- Van'da tarıma dayalı 3 bin kişi istihdam edilecek
Van'da tarıma dayalı 3 bin kişi istihdam edilecek
- AA
- 01.12.2021 - 14:30
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile hem hayvancılığın daha modern yapılması sağlanacak hem de binlerce kişilik istihdam oluşturulacak.
MODERN HAYVANCILIK TESİSLERİ KURULACAK
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB projesiyle, Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında mera olarak kullanılan 17 milyon metrekarelik arazinin 4 milyon metrekarelik bölümünde modern hayvancılığın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor.
ALANA BİYOMETAN TESİSİ KURULACAK
Et ve deri işleme, yem fabrikası, besi işletmelerinin kurulacağı bölgede, hayvan gübrelerinden elektrik enerjisi üretecek biyometan tesisi de inşa edilmesi hedefleniyor.
BİNLERCE KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILACAK
Tüm yasal süreçleri tamamlanan TDİOSB'nin 2022 yılı yatırım programı kapsamında inşasına başlanmasıyla, doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması bekleniyor.