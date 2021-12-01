Van'da tarıma dayalı 3 bin kişi istihdam edilecek

Van'da tarıma dayalı 3 bin kişi istihdam edilecek

Van'da oluşturulan tarıma dayalı Organize Sanayi Sitesi'nde yapılacak faaliyetler, ekonomiye katkı yapmanın dışında 3 bin kişinin istihdamını sağlayacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile hem hayvancılığın daha modern yapılması sağlanacak hem de binlerce kişilik istihdam oluşturulacak.

MODERN HAYVANCILIK TESİSLERİ KURULACAK

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan ve tüzel kişilik kazandırılan TDİOSB projesiyle, Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında mera olarak kullanılan 17 milyon metrekarelik arazinin 4 milyon metrekarelik bölümünde modern hayvancılığın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor.

ALANA BİYOMETAN TESİSİ KURULACAK

Et ve deri işleme, yem fabrikası, besi işletmelerinin kurulacağı bölgede, hayvan gübrelerinden elektrik enerjisi üretecek biyometan tesisi de inşa edilmesi hedefleniyor.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILACAK

Tüm yasal süreçleri tamamlanan TDİOSB'nin 2022 yılı yatırım programı kapsamında inşasına başlanmasıyla, doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması bekleniyor.