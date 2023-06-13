Van'daki bal kalitesini yöreden alıyor Arıcılık, meşakkatli bir sürecin ardından elde edilen bir başarı. Balın kalitesi ise bulunduğu yörenin ikliminden ve bitki örtüsünden etkileniyor.

AA

Van, balcılıktaki iddiasını belgelemek istedi.

Yaptıkları analizler sonucunda Türkiye'de balın prolin değerinin en az 300 olması gerekirken, Van'daki balın prolin değeri ise 1.556 çıktı.

Van'da zengin floraya sahip yaylalarda üretilen balın, yapılan analizler sonucu saflık göstergeleri arasında önemli bir yer tutan prolin değerleri bakımından zengin olduğu belirlendi.

Van'da, Van balının kimliklendirilmesi amacıyla "Balda Prolin Değerlerinin Ölçülmesi ve Parametrelerin Tespiti Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Çatak, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerindeki zengin bitki örtüsüne sahip verimli yaylalarda üretilen ballardan geçen yıl sonbaharda 50, bu yıl ilkbaharda 50 olmak üzere toplam 100 numune alındı.

Türk Akreditasyon Kurumu laboratuvarına gönderilen numuneler analiz edilerek, balın saflık göstergeleri arasında en önemli verilerden biri olan prolin (proteini oluşturan 20 aminoasitten biri) değerleri ortaya çıkarıldı.

Prolin değeri

Uzman ekiplerce 21 parametrede yapılan analizlerde, numunelerdeki prolin değeri en düşük 312, en yüksek 1.556 mg/kg olarak belirlendi.

"Dünyanın en iyi balları arasına girdi ve tescillendi"

Projeyi yürüten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziraat mühendisi Tahir Keçeci, Van'da arıcılığı geliştirmek amacıyla birçok proje yürütüldüğünü söyledi.

"Bal, yüksek rakımlı bölgelerde üretiliyor"

Van balının yüksek rakımlı ve bitki örtüsünün zengin olduğu bölgelerde üretildiğini belirten Keçeci, şu bilgileri verdi:

Toplamda farklı yerlerden 100 numune aldık. Akredite olan laboratuvarlarda analizini yaptık. 21 parametrede ölçümler yaptık. Dünyada en önemli veri olan prolin değerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Ölçümlerde balımızdan prolin değeri 1.556 çıktı. Balımız dünyanın en iyi balları arasına girdi ve tescillendi. Şu an Avrupa'da 180 prolin değeri geçerli. Türkiye'de balın prolin değerinin en az 300 olması lazım. Bizim balımızın prolin değeri ise 1.556 çıktı. Bu bal, ilçelerimizde 1600-1800 rakımda elde ediliyor. Buralarda egzoz dumanı yok. Çeşit çeşit endemik bitki var. Arılar, özellikle geven, kekik, yabani korunga, yabani lavantadan besleniyor. İlaç ve kimyasal maddeler yok, doğal bal elde ediliyor. Farkı da buradan geliyor.

"Kimyasal ilaçlardan arındırılmış bal elde ediyoruz"

Bahçesaray Bal Üreticileri Birliği Başkanı Muhammet Allahverdi de Van balını kaliteli kılan en önemli etmenin floradaki zenginlik olduğunu vurguladı.

"İlaç ya da kimyasal yok"

Bölgede tespit edilen birçok endemik bitki türü olduğunu ifade eden Allahverdi, şöyle konuştu:

Arılar bu bitkilerden aldığı polenlerle balını hazırlıyor. Bundan dolayı Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki bal çok kaliteli. Burada doğal bir ortam var. Sadece Bahçesaray'da 14 bin arı kovanı var. Hiçbir şekilde ilaç ve kimyasal madde kullanılmıyor. Birçok gezici arıcı da bitki örtüsünden dolayı ilçemizi tercih ediyor.

"İyi verim bekliyoruz"

Arıcı Fatih Öner de ilaç kullanmadan üretim yaptıklarını aktararak şöyle bilgi verdi.