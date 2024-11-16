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DHA

Soğuk havanın hakim olduğu Van’ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve don olayları, oto lastikçilerde hareketliliği artırdı.

1 Aralık’ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kış lastiklerinin, zorlu hava şartlarında yola tutunma kapasitesi, güvenli sürüş ve kazaları önleme avantajlarıyla sürücüler için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kasım ayıyla birlikte havaların soğuması ve don olaylarının başlaması, lastikçilerdeki hareketliliği de artırdı. Lastik ustaları, sürücülere 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

“LASTİKLERİNİ ŞİMDİDEN DEĞİŞTİRSİNLER”

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bölgedeki araç sürücülerinin kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklememesi gerektiğini belirtti.

Don olayının başlamasıyla yazlık lastiklerin yol tutuş performansının düştüğünü ifade eden Sancak, şu ifadeleri kullandı: