Van'dan İran'a geçiş gümrük kapısının tekrar açılması için adım atıldı

TÜRSAB girişimiyle Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kapatılmasının oluşturduğu sorunu çözmek amacı ile oluşturulan heyetin, Van'dan İran'a gitmeye hazırlandığı açıklandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın tekrar kapandığını ve sorunun çözümü için bir heyetin İran’a gideceğini söyledi.

İRANLI KAFİLELER KAPIKÖY'DEN TÜRKİYE'YE GİREBİLİYORDU

Van’ın İran’a açılan ve Türkiye tarafında daha önce izin verilen Kapıköy Gümrük Kapısı’nda, geçtiğimiz günlerde İran tarafının da kapıyı açmasıyla birlikte ilk geçişler başlamıştı. Kapının çift taraflı açılışıyla birlikte süre içinde İran’dan kafileler kentte ağırlanıyordu.

RAZİ SINIR KAPISI TEKRAR KAPATILDI

Ancak İran’dan alınan ikinci bir kararla Türkiye’ye açılan Razi Sınır Kapısı, tekrar geçişlere kapatıldı. Kapının kapatılmasına ilişkin Van’da TÜRSAB öncülüğünde oluşturulan bir heyet İran’a gidecek.

Konuya ilişkin konuşan Özgökçe, 7 günlük İran ziyaretinden Van adına kârlı döneceklerini belirtti.

"GÖNÜL İSTER Kİ GÜMRÜK KAPISI SÜREKLİ AÇIK KALSIN"

Özgökçe, “Yaklaşık 20 gün önce İran’dan ülkemize 32 kişilik bir heyet geldi, Van Valimiz ve siyasi aktörlerle burada 3 gün boyunca toplantılar yapıldı. Gelen heyet biz gümrük kapısını açtık dedi, ilk günlerde belli aralıklarla insanlar şehrimize gelmeye başladı. Şu an İran’daki yetkililerle de görüşüyoruz. Maalesef gümrük kapımız şu an tamamıyla kapalıdır. Türk vatandaşı olarak biz gidemiyoruz, İran’dan da ülkemize o görüşmelerden sonra haftanın bazı günleri insanlar geliyor. Gönül ister ki gümrük kapısı sürekli açık kalsın.” dedi.

“GÜMRÜK KAPIMIZIN DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞECEĞİZ”

Ekim ayının sonunda Van’dan bir heyetle İran’a 7 günlük bir ziyaret geçekleştireceklerini dile getiren Özgökçe, “Arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Bu ay sonunda turizm sektörü ve vali yarımcılarımızla birlikte İran’a 7 günlük bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Tabi şu an oradaki randevulara bağlı hareket ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından TÜRSAB olarak randevu talep ettik. Sektörümüzle birlikte gidip kendilerini ziyaret edeceğiz. Gümrük kapımızın durumuna ilişkin de kendileriyle görüşeceğiz. İran’a gitmişken elimiz boş dönmeyelim istiyoruz.” diye konuştu.