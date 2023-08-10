Vanlı çiftçiler buğday veriminden memnun Van'ın Özalp ilçesinde çiftçiler, buğday hasadına başladı. Yağışların etkisi ile buğday hasadının verimli geçtiği belirtiliyor.

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AA

Van'da bu yıl bahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmesiyle rekoltenin artması, tarlalarda hasat yapan çiftçileri sevindirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, Van'daki buğday üretimi ile ilgili bilgi verdi.

Tekiner, ilçede bu yıl 92 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldığını belirtti.

Çiftçiler, çok verimli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

"İlkbahar yağışları verimi büyük ölçüde artırdı"

Buğday hasadının başladığını ifade eden Tekiner, "İlkbahar yağışları verimi büyük ölçüde artırdı. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyoruz." dedi.

"Bu yıl son zamanların en verimli yıllı oldu"

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı ise verimle ilgili şu değerlendirmede bulundu: