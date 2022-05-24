Vanlı çiftçiler tarımda bereketli bir yıl bekliyor

Türkiye genelinde tarımla uğraşanların bu yılki verim beklentileri yüksek. Vanlı üreticiler de sezona umutla baktıklarını dile getirdi.

Bu yıl kış ve ilkbaharda toprak yağış aldı. Tarımda verimi artırmak için çiftçiyi destekleyen yeni projeler de hayata geçirildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kapsamında da hibeli desteklerle birlikte çalışmalar yapıldı. Bölge çiftçisi bu yılın bereketli geçeceğini umut ediyor.

Tonlarca tohum çiftçiye dağıtıldı

İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen tonlarca tohum, ilkbaharın ilk aylarından itibaren çiftçilere dağıtılmıştı. Yağışlı geçen kış ve bahar ayları çiftçiyi sevindirirken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de birçok projeyi hayata geçirdi.

“Yüzde 50 hibe ile fasulye tohumu dağıttık”

İHA'nın haberine göre, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2022 yılında bakanlık destekli yüzde 75 hibeyle tohum dağımı yaptıklarını ifade etti. Görentaş, “Van Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2 milyon TL’lik yazlık buğdayın ekilişiyle ilgili 750 kişiye tohum dağıttık. Yine kuru fasulye dağımı yaptık. Bunu da yüzde 75 hibeyle dağıttık. 10 köyde mera ıslah projesini yürütüyoruz. Bu çerçevede gübreleme ve tohum dağıtımlarımız oldu. Akabinde kışlık arpa tohum desteklerimiz olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu dönem içerisinde çiftçilerimizin ilkbahardaki tarımsal faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için 80 milyonluk tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin hesaplarına aktardı. Ayrıca suni tohumlama çalışmalarımız büyük hızla devam etmektedir.” dedi.

"Arazilerin değerlenmesini amaçlıyoruz"

Görentaş, atıl arazilerin değerlendirilmesi için yüzde 75 hibeyle verilen tohumla çiftçinin arazilerini değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.