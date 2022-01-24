Varank ve Dönmez, enerji kısıntılarına ilişkin sektör temsilcileri ile görüştü

İran'dan gelen doğalgaz boru hattının geçici olarak kapatılması nedeniyle ilgili sanayi sektörüne uygulanacak elektrik kısıntılarının detaylarını görüşmek için Varank ve Dönmez üreticilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji kısıntıları konusunda düzenlenen istişare toplantısında, sanayicilerin taleplerini dinleyerek, bu sürecin geçici olduğu bilgisini aktardı.

TOPLANTI ÇEVRİM İÇİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevrim içi gerçekleştirilen ve 3 saati aşan toplantıda, İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgazın kesintiye uğraması nedeniyle başlayan elektrik kısıntılarına yönelik sanayicilerin talep ve önerileri görüşüldü.

TOPLANTIYA KATILIM GENİŞ OLDU

Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Hasan Büyükdede ve Çetin Ali Dönmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), organize sanayi bölgeleri yöneticileri, sanayi ve ticaret odası başkanları, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yetkililerinin yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.

"DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE FIRINLAR SÜREKLİ YANMAK ZORUNDA"

OSBÜK Başkanı Kütükcü'nün moderatörlüğündeki toplantıda; sürekli yanmak zorunda olan fırınların bulunduğu demir-çelik, cam ile seramik gibi sektörler, soğuk zincirin bozulmaması gereken bazı gıda sektörleri, ilaç sanayisi gibi alanlar ve ihracata yönelik üretim yapan tesislerin durumu ele alındı.

"KISA SÜRELİ ÜRETİM KAYIPLARI YAŞANACAK"

Bakan Mustafa Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, iki bakanlığın da süreci etkili, etkin bir şekilde planlamaya çalıştığını belirterek, süreçte kısa süreli üretim kayıpları yaşanacağını ancak makine-teçhizatın zarar görmemesinin ve ham madde kayıpları gibi sorunlara çözüm bulmanın öncelikleri olduğunu anlattı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNE YENİ TEŞVİKLER GELİYOR"

Varank, güneş ve rüzgar enerji santrali yatırımlarına ilişkin soru üzerine, güneş enerjisi yatırımlarına ciddi teşvik getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığını, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"ZORLANACAK SANAYİCİLER İÇİN RESMİ YAZI YAZILMASI İLE TALEPLERİ KARŞILANACAK"

Tedarik taahhütlerini yerine getirmekte zorlanabilecek sanayiciler için resmi yazı yazılmasıyla ilgili taleplerin de karşılanacağını dile getiren Bakan Varank, "Özellikle yurt dışına tedarikçi olan firmalarımıza üretimdeki aksamalarla ilgili nasıl bir yazı istiyorlarsa temin ederiz. Kesintilerle ilgili de OSB'ler yazılı olarak bu süreçlerden haberdar olmak istiyorlar. Sayın Bakanımız bu desteği verecektir." diye konuştu.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEİAŞ VE BOTAŞ DA GRUBA DAHİL OLDU

Varank, salgın döneminde sanayicilerle anlık iletişimi güçlendirmek için sektör meclisleri iletişim grubu kurulduğundan bahsederek, TEİAŞ ve BOTAŞ yetkililerinin de bu gruplara dahil olmasının sorunların çözümünde faydalı olabileceğini ifade etti.

"HEP BİRLİKTE BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Sürecin iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Herkes bu işin sıkıntısını çeksin istenebilir ama vatandaşlarımızın bu sıkıntıların üstesinden gelme kabiliyetleri sanayiciler kadar yüksek değil. Pandemi döneminde olduğu gibi şimdide birçok hususta sanayicilerimizin önünü açmaya çalışıyoruz. Üstündeki maliyetleri azaltmak için her türlü desteği veriyoruz. Üreterek memleketimize katkı sağlıyorlar, zor süreçlerde ellerini taşın altına koyuyorlar, inşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatacağız."





"TEDARİKÇİLERLE YOĞUN OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Dönmez de enerji arz güvenliğinin en önem verdikleri alanlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda son yıllardaki çalışmaları anlattı.

Arz, kısıntı ve tedarik zorluğundan dolayı fiyatlarda da ciddi artışlar olduğuna işaret eden Dönmez, buna rağmen vatandaşları karanlıkta ve soğukta bırakmamak için tedarikçilerle yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi.

"İRAN DIŞINDAKİLER TÜM KAPASİTE ÇALIŞIR DURUMDA"

Dönmez, doğalgazda İran hariç tüm giriş noktalarının tam kapasite çalışır durumda olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın şu anda kontratında yazılı olan akışla ilgili standartları tutturamadığını görüyoruz. Bize yazıyla kendi taraflarındaki bir istasyonda kaçak tespit ettiklerini ifade ettiler. Ekiplerimizi yerinde tespit için oraya gönderdik. Bizim yaklaşımımız kış şartlarını atlattıktan sonra tamiratla ilgili girişimlerin yapılmasıydı ancak onlar bu riski alamayacaklarını söyledi."

"İRAN İLE GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Dönmez, sürekli enerjiye ihtiyaç duyan sektörlere gerekli asgari enerjiyi sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı. Sanayide 2 grup halinde en fazla 3 gün kısıntı olacak şekilde tedbirlerimizi aldık."

İran ile girişimlerin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, Bakan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin Tahran'da süreci görüştüğünü belirtti.