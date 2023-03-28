Varlık Barışı'na başvuru için son gün 31 Mart Varlık barışı ve yıllık gelir beyanının son gününün 31 Mart Cuma günü olduğu hatırlatıldı.

AA

"Varlık Barışı" uzun zamandır gündemde olan yasanın kamuoyunda bilinen adı.

Yurt dışındaki varlıklar yurda getirildiğinde kaynağı sorulmayacak, ek bir vergi uygulanmayacak.

Varlık Barışı'na başvuru süresi bitiyor

Varlık Barışı'na başvuru yapmak için mart ayının son günü süre bitiyor. Geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ay sonunda bitecek.

Bu başvuru süresi bir çok defa uzatılmıştı. Ancak şu ana kadar uzatılması ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yıllık gelir beyanı için süre cuma günü doluyor

Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart Cuma günü sona erecek.

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar verilebilecek.

Deprem bölgesindeki beyanname süresi 15 Ağustos'a uzatılmıştı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos'a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek. Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

İki taksitle ödenecek

Gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödeme noktaları

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Konut kira geliri sınırına dikkat

Mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2022 yılı için toplam 9 bin 500 liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2022 yılı için 70 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar ile mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2022 yılı için 3 bin 800 liralık sınırı aşanlar yıllık beyanname verecek.

Emlak ve çevre temizlik vergisi

Ayrıca, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek.