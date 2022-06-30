Petrol
112.59
0.12%
Euro
17.4126
0.14%
Dolar
16.6712
0.20%
Altın
972.55
-0.05%
Borsa
2389
-0.54%
Bitcoin
321.797
-4.76%
BTXN Coin
6.54
-4.80%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor

    Yurt dışındaki mal varlığını soruşturma ve ceza olmadan yurda getirmek isteyenler için son gün, bugün.
    • 30.06.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor

    Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için süre bugün sonra eriyor.

    Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

    Vergi incelemesi yapılmayacak

    AA'nın haberine göre bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

    Varlıkların Türkiye'deki bankalara yatırılması yeterli

    Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

    Varlık Barışı ndan yararlanma süresi bugün doluyor #1

    Türkiye'deki mükellefler de yararlanacak

    Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Asgari ücrette ara zam için geri sayım
    Ekonomi

    Asgari ücrette ara zam için geri sayım

    Ankara'da filmde numarası kullanılan kişinin telefonları susmuyor
    3. Sayfa

    Ankara'da filmde numarası kullanılan kişinin telefonları susmuyor

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir