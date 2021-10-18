Varlık yönetim şirketlerince kurulan fonların VDMK ihracına şartlı izin

Varlık yönetim şirketleri tarafından kurulan fonların, varlığa dayalı menkul kıymet ihracına şartlı olarak izin verildiğine dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler tebliğinde değişiklik yapan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

KURUCULARININ AKTİFLERİNDEKİ VARLIKLARIN DEVRALINMASI SURETİYLE İHRACA İZİN ÇIKTI

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, varlık yönetim şirketleri tarafından kurulan fonların dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracına, yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkların devralınması suretiyle izin verilecek.

KAYNAK KURULUŞ OLDUĞU VDMK’LER İSE YALNIZCA YURT DIŞINDA SATILACAK

Varlık yönetim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu VDMK’ler ise yalnızca yurt dışında satılabilecek. İhraççının talebinin SPK tarafından uygun görülmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda tebliğ hükümlerinden farklı esaslar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, varlık yönetim şirketlerinin devraldığı kredilerden kaynaklanan alacaklar fon portföyüne dahil edilebilecek alacaklar arasına eklendi.

DEVRALINAN KREDİLERE İLİŞKİN ALACAKLARIN FONA DEVREDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Tebliğle ayrıca, varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibarıyla sağlaması zorunlu şartlar arasına; varlık yönetim şirketleri tarafından devralınan kredilere ilişkin alacakların, alacağa bağlı tüm varlık ve haklar ile alacağın tahsili amacıyla sonradan edinilen her türlü hak ve varlıklar ile birlikte fona devredilmesi eklendi.