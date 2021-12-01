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    Varyant yükselişi! Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasalarında "omicron" varyantı endişesi devam ediyor... Çeyrek ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Peki 1 Aralık Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 10:37
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    Varyant yükselişi! Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Dünya genelinde risk oluşturan yeni koronavirüs varyantı "Omicron" haberleriyle birlikte altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

    Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 769 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1255 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    1 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    1 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 768,93

    SATIŞ: 769,07

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.227,00

    SATIŞ: 1.255,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.893,00

    SATIŞ: 4.991,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.445,00

    SATIŞ: 2.512,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.925,47

    SATIŞ: 5.023,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 693,25

    SATIŞ: 706,37

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.784,85

    SATIŞ: 1.785,25

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