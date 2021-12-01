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- Varyant yükselişi! Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Varyant yükselişi! Güncel altın fiyatları 1 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 10:37
Dünya genelinde risk oluşturan yeni koronavirüs varyantı "Omicron" haberleriyle birlikte altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor.
Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 769 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1255 lira civarında.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
1 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
1 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 768,93
SATIŞ: 769,07
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.227,00
SATIŞ: 1.255,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.893,00
SATIŞ: 4.991,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.445,00
SATIŞ: 2.512,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.925,47
SATIŞ: 5.023,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 693,25
SATIŞ: 706,37
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.784,85
SATIŞ: 1.785,25