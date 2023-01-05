Vatandaş 9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olacak

Dar gelirli vatandaşa TOKİ vasıtasıyla sağlanan konut kampanyasının ikincisi orta gelirliye yönelik oldu. Bu kampanyanın en cazip yönü, taksitlerin ilk yıllarda kira öder gibi ödenmesi oldu.

Orta gelirlilere özel geliştirilen kampanya ile vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak, inşaat sektörü canlanacak, ev stoku değerlenecek ve fahiş fiyat artışı aşağıya çekilecek.

"Yeni Evim" kampanyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Yeni konut alma şartı

"Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar belli oldu.

9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunacak

Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek.

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nın detayları

"Yeni Evim Kampanyası"ndan 16 Ocak'tan itibaren yararlanılabilecek kampanyada İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer iller için de 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Yüzde 10 peşinat ödenecek

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

4,5 milyon liranın 15 yıl ya da 10 yıl vade ile ödeme planı

Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak.

3 milyon liranın 15 yıl ya da 10 yıl vade ile ödeme planı

Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

2 milyon liranın 15 yıl ya da 10 yıl vade ile ödeme planı

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Kredi tutarlarının ödeme tablosu

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle: