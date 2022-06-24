Vatandaş daha az ödesin diye enerjiye ek bütçeden 134,5 milyar lira ayrıldı

Vatandaş daha az ödesin diye enerjiye ek bütçeden 134,5 milyar lira ayrıldı

Ek bütçeden 134,5 milyar lira, vatandaşın hanelerde tükettiği elektrik ve doğalgazı piyasa fiyatlarının altında kullanması için ayrıldı.

Genel bütçe gelir tahmininin toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılmasına karar verildi.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerjide yaşanan darboğazdan kaynaklanan küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat yükselişlerinin doğrudan vatandaşa yansıtılmaması için adımlar atılıyor.

Vatandaş daha az ödesin diye faturalarındaki yük azaltılacak

Küresel maliyetler arttıkça, ithal edilen elektrik ve doğalgaz faturaları da yükseldi. Vatandaşın bütçesini zorlayan faturalarda hükümet devreye girerek, hanelerde tüketilen elektrik ve doğalgazı piyasa fiyatlarının altında kullanması için pay ayrıldı.

Ek bütçede enerji sektörüne 135 milyar lira ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 134,5 milyar liralık ödenek, enerji sektörüne iletilecek.

"Vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmeleri sağlanacak"

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün TBMM'de yaptığı sunumda, "Ek bütçeyle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız." ifadelerini kullanmıştı.