Vatandaş sezonun son balıklarına rağbet gösteriyor Balık sezonu 1 Eylül'de başladı. 15 Nisan'da sona erecek. 15 Nisan’da denizlerde başlayacak av yasağı öncesi sezonun son balıklarına yoğun ilgi var.

Denizlerdeki av yasağı 15 Nisan’da başlıyor.

Artık balıkçılar büyük teknelerle denize açılamayacak ve mezgit, istavrit, barbun, hamsi ve palamut gibi balıkların avlanması yasaklanacak.

Tezgahlara kafes balıkları çıkacak

Balık tezgahları ise alabalık, somon, çipura ve levrek gibi kafes ballıkları ile süslenecek.

Mezgit, istavrit ve barbun revaçta

Vatandaşlar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklara diğer balıklardan daha çok ilgi gösteriyor.

“Sezonun bitmesine az kalsa da balık çeşidi çok”

Samsun'da Tezgahlardaki balık çeşitliliğinin son günlerde de devam ettiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, şöyle konuştu:

15 Nisan’da denizlerde av yasağı başlıyor. Sezonun bitmesine az kalmasına rağmen balık çeşitliliği sürüyor. İstavrit 70, barbun 50, mezgit 40, tirsi 40, kefal 50, alabalık 60, somon 60, çipura 120, levrek 150, kalkan 300, kaya levreği 160, palamut tane 30 TL’den satılıyor. Fiyatlarımız diğer et ürünlerine göre oldukça uygun. Vatandaş şu anda sezon biteceği için mezgit, barbun ve istavrit gibi küçük balıklara rağbet gösteriyor. 15 Nisan’dan sonra tezgahlarda somon, alabalık, levrek ve çipura gibi kafes balıkları satılmaya devam edecek.

“Bu sezon balıkçının yüzü güldü”

1 Eylül’den beri balık bolluğu ve çeşitliliği sayesinde balıkçıların sezondan mutlu ayrıldığını ifade eden balık satıcısı İsmet Akpınar, öyle konuştu:

Bu yıl palamut bolluğu ile başlayan sezon, hamsi bolluğuyla devam etti. Şimdi 2’sinin mevsimi geçti ama diğer balıklardan bolca geliyor. Vatandaş en çok mezgit, barbun ve istavritin yanı sıra somona da ilgi gösteriyor. Balıkçılar olarak bu sezonki satışlardan oldukça memnunuz. İnşallah gelecek sezon da en az bu sezonki gibi bol ve kazançlı geçer.

Vatandaşlar fiyatları yüksek buuluyor

Vatandaşlar ise balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre ucuz olmasına rağmen Karadeniz’de ve özellikle Samsun’da fiyatların biraz daha uygun olması gerektiğini belirttiler.