Vatandaş takıda 8 ayar altına yöneldi

Altın takı takmak ve hediye etmek isteyenler, maliyeti düşürmek için 8 ayar altın tercih etmeye başladı.

Eskiden sadece yurt dışında talep gören 8 ayar altın, şimdi yurt içinde de talep görmeye başladı. Görüntüsü diğer altınlarla aynı olabilen 8 ayarda, işçilik de diğer ayarlarla aynı olmasına rağmen toplam değerde yüzde 40'a yakın daha ucuz bir seçenek olarak kabul görüyor.

Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlara kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.

8 AYAR ALTIN, ALTERNATİF OLMAKTAN ÇIKTI ÖNCELİK OLDU

Evlilik hazırlığı yapan çiftler, düğün için istedikleri model ve ağırlıktaki altın takıları daha düşük bir maliyetle alabiliyor. Kuyumcu vitrinlerinde yerini alan ve artık alternatif takı olmaktan çıkan 8 ayar altın, bütçesini verimli kullanmak isteyen bazı çiftlerin önceliği oluyor. 8 ayar altın takılar, özel kaplama formülleri ve ömür boyu garanti belgeleriyle satışa sunuluyor.

AVRUPA'DA ÇOK TUTULUYOR

Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının, Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.

"14 AYARLA ARASINDA YÜZDE 40'LIK FARK VAR"

Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı, "8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var." dedi.

"22 VE 14 AYARLA GÖRÜNTÜSÜ AYNI"

Günümüz teknolojisiyle 8 ayarı her ürüne uygulayabildiklerini ancak kendilerinin sarrafiye grubu ve bilezik dışındaki takıların satışını yaptıklarını belirten Kantarcı, "Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor. Garantili ürünler zaten, memnuniyetle alıp kullanabiliyorlar. Hem ev ekonomisine katkısı oluyor hem de vatandaş istediği ürünü alabiliyor, aklı diğer ürünlerde kalmıyor." ifadesini kullandı.

"İŞÇİLİK PARASI TÜM AYARLARDA AYNI ANCAK DEĞERDE MALİYET AZALIYOR"

Kantarcı, altının ayarı ne olursa olsun işçilik bedelinin aynı olduğunu vurgularken, "Yatırım açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. 8 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor, 14 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor. Ne oluyor, 30 bin liraya alacağı ürünü 10 bin liraya almış oluyor. İsterse 30 bin liraya bir ürün değil de üç ürün almış oluyor." değerlendirmesini yaptı.