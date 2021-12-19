Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte AGİ konusunda birçok soru işareti oluştu.

Kamuoyunda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı, kalkmadı mı ikilemi meydana geldi.

Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merak edilenleri yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret nasıl belirlendi? Komisyon toplantılarında neler yaşandı? Memur, emekli ve kamu çalışanlarının beklentileri karşılanabilecek mi? 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma ne durumda? Asgari ücretten verginin kalkması nasıl telafi edilecek?" sorularını netleştirdi.

AGİ, ASGARİ ÜCRETE DAHİL

Bakan Bilgin,, "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün gruplarına yansıyacak." dedi.

Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Vedat Bilgin: Asgari ücrete AGİ dahil VİDEO

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

"Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

"İLK KEZ ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALDI"

İşverenlerimiz de ellerini, kollarını taşın altına koydular. Çünkü bu özveri gerektiren bir şeydir. üretim sürecinin en önemli şartı sosyal barışın olmasıdır. Burada tarihi bir kaç şey var. Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve asgari ücret vergi dışında kaldı.

Her işletmenin kendi şartları vardır. O imkanlara göre asgari ücretli dışında da kendiliğinden bir uzlaşma süreci çıkacaktır. Biz bir araştırma yaptık. Orada çıkan rakamlarda da o var. Patronlar 4 bin lira civarında bir rakam istiyordu. İşçiler de 4 binde yoğunlaşmıştı. Derinlemesine araştırmadan çıkan sonuç şuydu. Biz sosyal barış istiyoruz diyordu. Bu bir dayanışmayı gerektiriyor. Çalışma enerjisi, iş birliği içerisinde çalışma böyle bir dayanışmayı gerektiriyor.

"AGİ DESTEĞİ ORANSAL OLARAK ASGARİ ÜCRETE YANSIDI"

Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir."