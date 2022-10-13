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    Vedat Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatını ortadan kaldıracağız

    Vedat Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatını ortadan kaldıracağız

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrette yapılacak düzenlemeyle vatandaşın enflasyon altında ezilmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 12:17
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    Milyonlarca insan enflasyondaki yüksek oranlar sebebiyle yeni yıla girilirken düzenlenecek asgari ücret oranına gözlerini çevirdi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da Divan Kuruçeşme Otel'de, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma katıldı.

    Bilgin, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken milyonların yakından takip ettiği asgari ücret konusuna da değindi.

    "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak"

    Bilgin, asgari ücrette yapılacak düzenleme ile enflasyonun etkilerinin silineceğini söyledi.

    Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." diye konuştu.

    Vedat Bilgin: Asgari ücrette enflasyon tahribatını ortadan kaldıracağız #1

    Asgari ücrette uzun yıllar sonra ara zam

    Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

    Temmuz ayında ise ara düzenleme ile asgari ücret yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL'ye çıktı.

    Yeni yıla yakşalırken konuya ilişkin hükümetten olumlu açıklamalar geliyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin son değerlendirmesinde "Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız." demişti.


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