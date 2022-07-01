Vedat Bilgin: Asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 94,60 oldu

Vedat Bilgin: Asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 94,60 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu" dedi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ara zam bügün itibariyle açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla asgari ücret yüzde 30 artarak 5 bin 500 TL oldu.

Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret artışıyla ilgili bilgilendirme geldi.

"2022 yılında yüzde 94.60 artış oldu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu." dedi.