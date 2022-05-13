Vedat Bilgin: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın düzenlediği toplantıda enflasyonun farkına karşı yapılan düzenlemeyi aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayına emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı, düzenlemelerin hazırlığını yaptığını bildirerek, sadece memurlar ve işçiler değil emeklilerle ilgili de çalışmaların olduğunu vurguladı.

Bakan Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katılarak çalışanların ve emeklilerin beklediği maaşların enflasyona göre ayarlanması konusunda açıklama yaptı.

Bilgin, enflasyonun nedenlerini sıraladı

DHA'nın haberine göre, burada konuşan Bakan Bilgin, enflasyonun nedenlerini sıralayarak, "Buraya gelirken gazeteci arkadaşlar, 'Enflasyon yüksek, bu enflasyon şartları altında neler yapmayı düşünüyorsunuz?' sorusunu soruyor. En çok karşılaştığım sorulardan biri bu. Enflasyon fevkalade ciddi boyutlarda, Türkiye'de enflasyon yüzde 70’e dayandığını biliyoruz, dünyada da öyle. Bunu bugün burada tartışmanın anlamı yok. Bunun birçok sebebi var; ama sebeplerin temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar, pandemi sonrası dünyada olağanüstü enerji fiyatlarındaki artış ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması. Alternatif enerji kaynaklarının olmaması. Daha nükleer enerji yeni kuruyoruz. Bazı enerji ürünlerindeki artış yüzde 200 civarında. Yüzde 150 ile yüzde 200 arasında artan ürünler var. Türkiye'de bunların yansımaları var." dedi.

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız"

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesini bu ay sonunda çözüme kavuşturacaklarını belirtip, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı, düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız.

"EYT dosyası da önümüzde"

Sözleşmeli meselesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi de var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz ve çözüme ulaştığımız anda da kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

"Emeklilerimiz endişe etmesin"

Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimizi, emeklilerimiz endişe etmesin. Bizim görevimiz; onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak. Tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi ve emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim." diye konuştu.