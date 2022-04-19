Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında konuştu. Bakan Bilgin, “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 2022 yılı içerisinde düzenlemesi yapılması planlanıyordu.

Buna göre önce kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartılacaktı.

Ardından da emeklilik şartları belirlenecekti.

Borçlanma formülleri düşünülüyordu

Bu arada EYT'liler arasındaki primi eksik olanlar da tespit edilecekti.

Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecekti.

Vedat Bilgin: EYT gündemimizde yok VİDEO

“Gündemimizde yok”

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili beklenmedik bir gelişmeyi duyurdu.

NTV canlı yayında konuşan Bakan Bilgin, “Siyasetçilerin EYT ile ilgili açıklama yapması gayet doğal ancak şu anda bizim gündemimizde bu yok.” dedi.