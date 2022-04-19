Petrol
111.59
-1.39%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.336
4.13%
BTXN Coin
31.05
-2.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Vedat Bilgin: EYT gündemimizde yok

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında konuştu. Bakan Bilgin, “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” dedi.
    • 19.04.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin: EYT gündemimizde yok

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 2022 yılı içerisinde düzenlemesi yapılması planlanıyordu.

    Buna göre önce kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartılacaktı.

    Ardından da emeklilik şartları belirlenecekti.

    Borçlanma formülleri düşünülüyordu

    Bu arada EYT'liler arasındaki primi eksik olanlar da tespit edilecekti.

    Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecekti.

    Vedat Bilgin: EYT gündemimizde yok VİDEO

    “Gündemimizde yok”

    Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili beklenmedik bir gelişmeyi duyurdu.

    NTV canlı yayında konuşan Bakan Bilgin, “Siyasetçilerin EYT ile ilgili açıklama yapması gayet doğal ancak şu anda bizim gündemimizde bu yok.” dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Kadıköy'de istinat duvarı çöktü
    İç Haber

    Kadıköy'de istinat duvarı çöktü

    'Kudüs kırmızı çizgimizdir'
    Gündem

    'Kudüs kırmızı çizgimizdir'

    Görüş Bildir