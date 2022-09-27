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Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamudaki sözleşmeli personel) 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.