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    Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamudaki sözleşmeli personel) 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
    • 27.09.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:15
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    Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bakan Bilgin, “Kamudaki sözleşmeli personel) 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." açıklamasını yaptı.

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