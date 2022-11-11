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- Vedat Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
Vedat Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık" dedi.
- 11.11.2022 - 10:44
- Güncelleme : 11.11.2022 - 10:45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içerisinde paylaşacağız." dedi.