Petrol
96.06
2.55%
Euro
18.9671
0.61%
Dolar
18.5218
0.17%
Altın
1.049
0.57%
Borsa
4549
0.00%
Bitcoin
330.613
2.90%
BTXN Coin
8.14
-10.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Vedat Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık" dedi.
    • 11.11.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içerisinde paylaşacağız." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    'Türkiye'yi geleceğe daha güçlü şekilde hazırlıyoruz'
    Gündem

    'Türkiye'yi geleceğe daha güçlü şekilde hazırlıyoruz'

    Abdullah Gül'den 10 Kasım paylaşımı
    Gündem

    Abdullah Gül'den 10 Kasım paylaşımı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir