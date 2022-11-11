Vedat Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelde çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içerisinde paylaşacağız." dedi.

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