Isparta'da kamu çalışanları ve işçilerle iftar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini verdi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur, işçi ve emeklilikleri yakından ilgilendiren bir düzenlemenin müjdesini verdi.

"Temmuz'da emeklilerin yüzü gülecek"

Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını, onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız." dedi.

Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bugün Isparta’mızda bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik.

Vedat Bilgin: Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek VİDEO

"Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 artırdık"

Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz. Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik.





"Emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum"

Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık"